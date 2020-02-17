17 февр. 2020 г., 14:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83678134
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Объем импорта лекарств упал на 700 млн. долларов

Объем импорта лекарств упал на 700 млн. долларов

Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Благодаря поддержке производства и ротации продуктов для импорта сырья в этом году импорт медицинского оборудования уменьшился на 700 млн. долларов и достиг 3 млрд. долларов, как заявил глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов Мохаммад Реза Шанесаз.

Как подчеркнул чиновник, правительство обязано поддерживать тех, кто работает в области медицины и медицинских приборов в этих сложных условиях.

«Президент также подчеркивает поддержку этих отраслей в сложной обстановке, когда враги стремятся поразить страну снижением продаж нефти и введением санкций. Мы определенно движемся в этом направлении, и за прошедший год мы добились больших успехов на пути к самообеспечению и снижению зависимости», - отметил он.

«В ближайшие годы планируется предпринять более масштабные шаги в направлении производства. Это не лозунг, а реальность. Движение к самодостаточности ускорилось с увеличением внешнего давления», - добавил он.

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