17 февр. 2020 г., 11:24
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News Code: 83677646
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Иранка завоевала золото на Istanbul Indoor Cup 2020 по легкой атлетике

Иранка завоевала золото на Istanbul Indoor Cup 2020 по легкой атлетике

Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Иранская спортсменка Фарзане Фасихи выиграла золото в беге на дистанции 60 метров в помещении на международном турнире по легкой атлетике Istanbul Indoor Cup 2020.

Она показала результат 7,25 секунды. Таким образом Фасихи улучшила свой собственный рекорд.
Ранее она в беге на дистанции 60 метров в турнире по легкой атлетике в Сербии показала результат 7,29 секунды.
Она в этом году стала лучшей спортсменкой Ирана в Премьер-лиге по легкой атлетике.
Легкоатлетка из Ирана с октября 2019 года выступает в Сербии за клуб Партизан (Белград).
Стоит отметить, что в 2018 году Фасихи завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии, а в 2013 году — серебро чемпионата Западной Азии.

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