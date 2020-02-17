Иранка завоевала золото на Istanbul Indoor Cup 2020 по легкой атлетике

Она показала результат 7,25 секунды. Таким образом Фасихи улучшила свой собственный рекорд.

Ранее она в беге на дистанции 60 метров в турнире по легкой атлетике в Сербии показала результат 7,29 секунды.

Она в этом году стала лучшей спортсменкой Ирана в Премьер-лиге по легкой атлетике.

Легкоатлетка из Ирана с октября 2019 года выступает в Сербии за клуб Партизан (Белград).

Стоит отметить, что в 2018 году Фасихи завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии, а в 2013 году — серебро чемпионата Западной Азии.