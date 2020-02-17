Критерии Ирана - свободный Ливан, его независимость и национальное единство, заявил Лариджани

«У Ирана всегда были очень дружеские и хоршие отношения с Ливаном», - сказал он журналистам в аэропорту.

«Для Ирана свободный независимый Ливан и национальное единство является критерием», - указал он.

Лариджани назвал целью своей однодневной поездки в Ливан встречу со спикером Национального собрания и другими должностными лицами и группами и обсуждение вопросов развития событий на Ближнем Востоке, палестинского вопроса и расширения отношений между Тегераном и Бейрутом.

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