17 февр. 2020 г., 09:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83677317
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Критерии Ирана - свободный Ливан, его независимость и национальное единство, заявил Лариджани

Критерии Ирана - свободный Ливан, его независимость и национальное единство, заявил Лариджани

Бейрут, 17 февраля, ИРНА - Выступая в воскресенье в Бейруте, спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Ливан является эффективной страной на Ближнем Востоке.

«У Ирана всегда были очень дружеские и хоршие отношения с Ливаном», - сказал он журналистам в аэропорту.

«Для Ирана свободный независимый Ливан и национальное единство является критерием», - указал он.

Лариджани назвал целью своей однодневной поездки в Ливан встречу со спикером Национального собрания и другими должностными лицами и группами и обсуждение вопросов развития событий на Ближнем Востоке, палестинского вопроса и расширения отношений между Тегераном и Бейрутом.

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