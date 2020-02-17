Иранские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на Чемпионате Азии в Узбекистане

При этом Рухолла Бейранванд в весовой категории 73 кг, подняв 142 в рывке и 171 кг в толчке (общий все 313 кг), получил серебро в рывке и бронзу в толчке.

Мостафа Джавади также в этой весовой категории поднял 141 кг в рывке и 181 в толчке (общий вес 322) завоевал бронзу в рывке и серебро в толчке.

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике.

Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады.

В этих соревнованиях приняли участие представители 66 стран.

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