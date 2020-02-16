Лариджани провел встречу с Асадом в Сирии

Во время встречи Лариджани подтвердил, что Тегеран продолжает поддерживать Сирию в усилиях по ликвидации терроризма на всей ее территории САР, подчеркнув важность последних побед над террористами.

Он выразил уверенность в способности сирийского народа завершить освобождение всех своих земель и восстановить роль Сирии в регионе.

Асад, в свою очередь подчеркнул, что враждебные сирийскому народу страны все еще пытаются защитить террористов, которые используют мирных жителей в качестве заложников и «живого щита». По его словам, нельзя допустить продолжения этого в ущерб жизни, безопасности и стабильности сирийских граждан. Сирийский народ полон решимости освободить всю территорию Сирии, сказал он.

Стороны также обсудили актуальные региональные и международные вопросы на фоне распространения хаоса и дестабилизации, которую проводят некоторые западные страны во главе с США. Достигнут общий консенсус по поводу необходимости совместных усилий по расширению круга стран, отвергающих эту политику и сотрудничают с ними, чтобы не допустить втягивания мира в бесконечные войны.

На встрече также были затронуты стратегические отношения между двумя странами, включая парламентские, и важность их укрепления, что необходимо для защиты двух стран и интересов обоих народов.

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