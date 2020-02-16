Иранские каратисты завоевали еще две медали на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае

16февраля в Дубае проходят финалы и поединки за бронзовые медали очередного этапа элитной серии турниров по каратэ, Премьер-Лиги Karate1 2020.

В финале весовой категории до 84 кг Пуршиб победил соперника из Казахстана Данияра Юлдашева с счетом 8:5 и завоевал золотую медаль турнира.

В категории до 61 кг иранка Аль-Саади уступила китайской сопернице и завоевала серебряную награду турнира.

Ранее каратисты сборной Ирана Бахман Асгари (до 75 кг) и Мехди Ходабахши (до 84 кг) завоевали две бронзовых медали.

Таким образом сборная Ирана заняла 5-е место на на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае.

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