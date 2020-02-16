Симфонический оркестр Тегерана

Лондон, 16 февраля, ИРНА – "В качестве высокого представителя ЕС по внешней политике обязуюсь выслушать все стороны и поддержать ядерную сделку с Ираном", заявил в субботу, после встречи с министром иностранных дел России в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Жозеп Боррель.