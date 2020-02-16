16 февр. 2020 г., 19:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83677008
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Симфонический оркестр Тегерана

Симфонический оркестр Тегерана

В воскресенье, 16 февраля, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Насира Хейдариана в рамках 35-го музыкального фестиваля Фаджр.

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