В воскресенье, 16 февраля, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Насира Хейдариана в рамках 35-го музыкального фестиваля Фаджр.
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Лариджани провел встречу с Асадом в Сирии
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Спикер парламента Ирана (Меджлиса) Али Лариджани провел в воскресенье…
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Иранские каратисты завоевали еще две медали на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Каратисты сборной Ирана Забихолла Пуршиб и Шима Аль-Саади завоевали…
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Симфонический оркестр Тегерана
В воскресенье, 16 февраля, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
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Иран и Италия обсудили пути сохранения ядерной сделки
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Италии Мохаммад Джавад Зариф и…
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Рухани: Иран сумел справиться с максимальным давлением
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Все экономические показатели подтверждают, что мы сумели справиться…
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на острове…
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Глава Совбеза Ирана обсудили с украинским коллегой крушение МАУ
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
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Зариф обсудил с иракским коллегой ситуацию в регионе
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и…
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Иранцы завоевали две бронзы на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Каратисты сборной Ирана Бахман Асгари и Мехди Ходабахши завоевали…
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Совет муфтиев России призвал мусульман мира противостоять "Сделке века"
Москва, 16 февраля, ИРНА – Все мусульмане обязаны поддерживать Палестину и противостоять американо-с…
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