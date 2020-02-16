16 февр. 2020 г., 18:45
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News Code: 83676997
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Иран и Италия обсудили пути сохранения ядерной сделки

Иран и Италия обсудили пути сохранения ядерной сделки

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Италии Мохаммад Джавад Зариф и Луиджи Ди Майо на полях Мюнхенской конференции по безопасности идеи по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом говорится в сообщении иранского МИД.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также актуальные региональные и международные", сообщили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, главы МИД Ирана и Италии также обсудили обязательства Европы по СВПД, а также пути сохранения иранской ядерной сделки.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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