Иран и Италия обсудили пути сохранения ядерной сделки

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также актуальные региональные и международные", сообщили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, главы МИД Ирана и Италии также обсудили обязательства Европы по СВПД, а также пути сохранения иранской ядерной сделки.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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