Рухани: Иран сумел справиться с максимальным давлением

"Несмотря на то, что условия сложнее, чем в прошлом году, но все наши показатели показывают, что мы спавились с максимальным давлением США, без сомнения, американцы сегодня пришли к выводу, что выбранный ими путь был неправильным и не повлияет на иранский народ", сказал Рухани.

Иран не станет вести переговоры под давлением

Иранский президент добавил, что Иран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции. "Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", сказал президнт.

Иран заинтересован в стабильном регионе

Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил "Ормузскую мирную инициативу". По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана.

Рухани подчеркнул, что безопасность в регионе невозможно обеспечить без участия Ирана. "Всему миру очевидно, что мир и стабильность в этом регионе невозможны без участия и присутствия Ирана. Стабильность и мир в регионе будут возможны при наличии такой важной и могущественной страны, как Иран", добавил президент.

По словам иранского президента, Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил "Ормузскую мирную инициативу"

"Мы всегда заинтересованы в безопасности в этом районе, и генерал (Касем) Сулеймани был одним из командиров, который стремился к миру в чувствительном ближневосточном регионе, и он всегда пытался добиться этого, и его последней попыткой было проведение переговоров с премьер-министром Ирака, однако он был жестоко убит", сказал он.

"На генеральной ассамблее ООН мы пригласили все страны Персидского залива в коалицию надежды — "Ормузскую мирную инициативу", напомнил президент.