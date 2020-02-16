16 февр. 2020 г., 16:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83676822
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на острове Кешм на юге Ирана, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 16.00 по времени Тегерана (15:30 мск) в городе Лафт на острове Кешм. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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