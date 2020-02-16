В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8

Толчки зафиксированы в 16.00 по времени Тегерана (15:30 мск) в городе Лафт на острове Кешм. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на острове Кешм на юге Ирана, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Толчки зафиксированы в 16.00 по времени Тегерана (15:30 мск) в городе Лафт на острове Кешм. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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