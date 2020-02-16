Глава Совбеза Ирана обсудили с украинским коллегой крушение МАУ

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг сбитого украинского самолета рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном", говорится в сообщении иранского ВСНБ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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