16 февр. 2020 г., 16:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83676799
0 Persons

Глава Совбеза Ирана обсудили с украинским коллегой крушение МАУ

Глава Совбеза Ирана обсудили с украинским коллегой крушение МАУ

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудил с украинским коллегой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым ситуацию вокруг крушения украинского лайнера в Иране.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг сбитого украинского самолета рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном", говорится в сообщении иранского ВСНБ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =