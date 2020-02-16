16 февр. 2020 г., 16:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83676762
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Зариф обсудил с иракским коллегой ситуацию в регионе

Зариф обсудил с иракским коллегой ситуацию в регионе

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммед Али аль-Хаким на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, а также расследование убийства бывшего командующего спецподразделением "Кудс" КСИР и  командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес ", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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