Зариф обсудил с иракским коллегой ситуацию в регионе

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, а также расследование убийства бывшего командующего спецподразделением "Кудс" КСИР и командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес ", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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