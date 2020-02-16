Совет муфтиев России призвал мусульман мира противостоять "Сделке века"

"Сделка века в интересах Израиля и против Палестины", отметил он в воскресенье в интервью ИРНА, добавив, что мусульманские страны должны поддерживать палестинский народ в эти трудные времена.
По его словам, президент США Дональд Трамп накануне президентских выборов предлагал проект "Сделка века" в целях пропаганды. "Интересы палестинского народа не должны стать жертвами пропагандистских целей других стран", подчеркнул он.
Он отметил, что Россия и многие мусульманские страны опровергли антипалестинский проект "Сделка века".
Согласно проекту "Сделка века" Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта «сделки века» обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
Москва, 16 февраля, ИРНА – Все мусульмане обязаны поддерживать Палестину и противостоять американо-сионистскому плану "Сделка века". Об этом заявил заместитель председателя Совета муфтиев России Мухиядинов.
"Сделка века в интересах Израиля и против Палестины", отметил он в воскресенье в интервью ИРНА, добавив, что мусульманские страны должны поддерживать палестинский народ в эти трудные времена.
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