Иранский тяжелоатлет завоевал серебро на Чемпионате Азии в Узбекистане

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике.

При этом Пакар в рывке в последнем шансе поднял 135 кг и получил серебро.

Спортсмены из Индонезии и Южной Кореи соответственно заняли первое и третье места.

Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады.

В этих соревнованиях приняли участие представители 66 стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472