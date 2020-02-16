16 февр. 2020 г., 14:25
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Иранский тяжелоатлет завоевал серебро на Чемпионате Азии в Узбекистане

Иранский тяжелоатлет завоевал серебро на Чемпионате Азии в Узбекистане

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Иранский тяжелоатлет Хосейн Пакар завоевал серебряную медаль в весовой категории 67 кг на Чемпионате Азии в Узбекистане.

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике.

При этом Пакар в рывке в последнем шансе поднял 135 кг и получил серебро.

Спортсмены из Индонезии и Южной Кореи соответственно заняли первое и третье места.

Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады.

В этих соревнованиях приняли участие представители 66 стран.

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