Стальная компания Мобараке Исфахан является крупнейшим производителем губчатого железа в мире

"Стальная компания Мобараке владеет более 50 процентов крупнейших металлургических компаний страны, а 22 процента акций MENA (Ближний Восток и Северная Африка) является крупнейшим производителем плоских стальных листов на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал он.

"Текущая стоимость компании составляет 840 тыс. млрд риалов, а доля компании в ВВП составляет 1 процент", - указал он.

"Около 105 млн. тонн продукции компании было продано на внутреннем и зурубежном рынках, и около 20 млн. тонн плоских стальных продуктов было экспортировано за рубеж на сумму более 8 млрд долларов", - пояснил он.

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