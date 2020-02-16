16 февр. 2020 г., 13:54
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News Code: 83676487
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11 стран приняли участие в международном фестивале моды и одежды Фаджр

11 стран приняли участие в международном фестивале моды и одежды Фаджр

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Секретарь 9-го Международного фестиваля моды и одежды Фаджр Мохамад Али Киани сообщил, что 11 стран приняли участие в 9-м Международном фестивале моды и одежды Фаджр.

"В этом году международная секция фестиваля была организована в сотрудничестве с Организацией культуры и исламской ориентации и Иранским управлением по культурному сотрудничеству и делам иранских граждан за рубежом. После консультаций 11 стран, включая Афганистан, Индонезию, Азербайджан, Ирак, Турцию, Италию, Румынию, Бангладеш, Индию, Казахстан и Южную Корею, выразили готовость принять участие в фестивале", - отметил он.

9-й Международный фестиваль моды и одежды Fajr проходит с 13-18 февраля в Тегеране.

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