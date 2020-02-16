16 февр. 2020 г., 13:05
Journalist ID: 1793
News Code: 83676419
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Иран назвал удары арабской коалиции в Йемене военным преступлением

Иран назвал удары арабской коалиции в Йемене военным преступлением

Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Молчание международного сообщества в отношении военных преступлений привело к наглости виновных в убийстве мирных людей. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник, осудив недавний авиаудар арабской коалиции в провинции Эль-Джауф в Йемене.

"За последние несколько лет неоднократно мы наблюдали, как силы коалиции во главе с Саудовской Аравией и их союзниками, терпя позорные поражения на военном фронте, переходят к подлым убийствах женщин, детей и гражданский лиц", – сказал Мусави.
Пресс-секретарь МИД ИРИ назвал эту атаку одним из десятков "военных преступлений" коалиции.
В результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Эль-Джауф в Йемене, по предварительным данным, 30 человек погибли, еще десятки получили ранения.

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