Иран назвал удары арабской коалиции в Йемене военным преступлением

"За последние несколько лет неоднократно мы наблюдали, как силы коалиции во главе с Саудовской Аравией и их союзниками, терпя позорные поражения на военном фронте, переходят к подлым убийствах женщин, детей и гражданский лиц", – сказал Мусави.

Пресс-секретарь МИД ИРИ назвал эту атаку одним из десятков "военных преступлений" коалиции.

В результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Эль-Джауф в Йемене, по предварительным данным, 30 человек погибли, еще десятки получили ранения.