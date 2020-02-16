Иран и Ирак взаимодействуют для судебного преследования США за убийство генерала Сулеймани

Замглавы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери Кани на встрече с иракской делегацией заявил, что Исламская Республика согласно своим правилам преследует за убийство США как в правовой, так и в уголовной сфере, используя международные судебные потенциалы для преследования и наказания виновных в убийстве.

"Акт (президента США Дональда – ред.) Трампа является правительственным терроризмом вне законных рамок", отметил генеральный директор министерства юстиции Ирака по вопросам прав человека Ахмад Торки Аббас.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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