Иран и Ирак взаимодействуют для судебного преследования США за убийство генерала Сулеймани

Замглавы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери Кани на встрече с иракской делегацией заявил, что Исламская Республика согласно своим правилам преследует за убийство США как в правовой, так и в уголовной сфере, используя международные судебные потенциалы для преследования и наказания виновных в убийстве.
"Акт (президента США Дональда – ред.) Трампа является правительственным терроризмом вне законных рамок", отметил генеральный директор министерства юстиции Ирака по вопросам прав человека Ахмад Торки Аббас.
Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Иран и Ирак обсудили пути судебного преследования США за убийство генерала Гасема Сулеймани.
Замглавы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери Кани на встрече с иракской делегацией заявил, что Исламская Республика согласно своим правилам преследует за убийство США как в правовой, так и в уголовной сфере, используя международные судебные потенциалы для преследования и наказания виновных в убийстве.
-
Рухани: Иран сумел справиться с максимальным давлением
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Все экономические показатели подтверждают, что мы сумели справиться…
-
В Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на острове…
-
Глава Совбеза Ирана обсудили с украинским коллегой крушение МАУ
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
-
Зариф обсудил с иракским коллегой ситуацию в регионе
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и…
-
Иранцы завоевали две бронзы на Премьер-лиге Karate 1 в Дубае
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Каратисты сборной Ирана Бахман Асгари и Мехди Ходабахши завоевали…
-
Совет муфтиев России призвал мусульман мира противостоять "Сделке века"
Москва, 16 февраля, ИРНА – Все мусульмане обязаны поддерживать Палестину и противостоять американо-с…
-
Иранский тяжелоатлет завоевал серебро на Чемпионате Азии в Узбекистане
Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Иранский тяжелоатлет Хосейн Пакар завоевал серебряную медаль в…
-
Стальная компания Мобараке Исфахан является крупнейшим производителем губчатого железа в мире
Исфахан, 16 февраля, ИРНА - Стальная компания Мобараке Исфахан является крупнейшим в мире производит…
-
Объем воды в озере Урмия на 1.55 млрд кубометров больше, чем в прошлом году
Урмия, 16 февраля, ИРНА - Изучение изменений в объеме воды озера Урмия показывает, что объем…
-
11 стран приняли участие в международном фестивале моды и одежды Фаджр
Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Секретарь 9-го Международного фестиваля моды и одежды Фаджр Мохамад…
Your Comment