Жозеп Боррель: Я привержен сохранить ядерную сделку с Ираном

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Twitter написал, что консультировался с главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу предполагаемого мирного плана под названием "сделка века" президента США на Ближнем Востоке.

Иран стремился сохранить ядерную сделку при условии, что другие стороны этой сделки выполнили бы свои обязательства, несмотря на односторонний выход Соединенных Штатов из нее, но спустя почти два года и неспособность европейских сторон выполнить свои обязательства с целью сохранения экономической выгоды Иран начал предпринимать шаги по сокращению своих обязательств в шестидесятидневный период.

Соответственно, Иран выполнил пятый и последний шаг 5 января, заявив, что у Ирана нет дальнейших ограничений в отношении его операций (включая уровня обобщения, его процент, количество обогащенного материала, а также исследования и разработки). И впредь ядерная программа Ирана будет осуществляться только в соответствии с его техническими потребностями, и сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжаться в обычном режиме.

Иран настаивает на том, что если санкции будут сняты, а Иран получит свои выгоды, Исламская Республика Иран готова вернуться к своим обязательствам.

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