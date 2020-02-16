16 февр. 2020 г., 11:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83676159
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Иран может построить доверие путем деэскалации в регионе: Германия

Иран может построить доверие путем деэскалации в регионе: Германия

Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Исламская Республика Иран может построить доверие путем деэскалации в регионе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Ядерная сделка очень важна Европе, и страны Евротройки стремятся к её сохранению", заявил Маас на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Маас назвал действия Ирана в рамках деэскалации в регионе важным шагом, который помогает построить доверие.
Стороны на этой встрече также обсудили политическую ситуацию региона, ошибки США на Западной Азии, обязательства Европы по СВПД и отношения Ирана и США.
Зариф также выразил готовность Ирана к взаимодействию с Украиной для юридического урегулирования крушения украинского самолета под Тегераном.
Глава внешнеполитического ведомства сегодня также встретился с членами Совета внешних отношений ЕС и министрами иностранных дел Украины, Японии и Испании.

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