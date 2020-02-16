Иран может построить доверие путем деэскалации в регионе: Германия

"Ядерная сделка очень важна Европе, и страны Евротройки стремятся к её сохранению", заявил Маас на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Маас назвал действия Ирана в рамках деэскалации в регионе важным шагом, который помогает построить доверие.

Стороны на этой встрече также обсудили политическую ситуацию региона, ошибки США на Западной Азии, обязательства Европы по СВПД и отношения Ирана и США.

Зариф также выразил готовность Ирана к взаимодействию с Украиной для юридического урегулирования крушения украинского самолета под Тегераном.

Глава внешнеполитического ведомства сегодня также встретился с членами Совета внешних отношений ЕС и министрами иностранных дел Украины, Японии и Испании.