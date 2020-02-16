16 февр. 2020 г., 10:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83676048
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Зариф назвал выполнение Европой обязательства по СВПД единственным решением проблемы

Зариф назвал выполнение Европой обязательства по СВПД единственным решением проблемы

Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Возвращение Европы к выполнению своих обязательств по СВПД является единственным правильным решением проблемы. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в субботу.

Иранский министр иностранных дел отметил, что подход, принятый Европой, не помогает разрешению проблемы. "В случае выполнения Европой своих обязательств по ядерной сделке, Иран также будет остановить процесс прекращения своих обязательсвт в рамках СВПД", добавил он.
Обе стороны в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсудили двусторонние вопросы, СВПД и региональные события.
Зариф сказал журналистам, что Иран решит, достаточны ли меры Европы для возвращения Ирана к своим обязательствам по ядерной сделке.
"Если Европа обеспечит экономические интересы Ирана, тогда Тегеран готов возвращать к своим обязательствам по СВПД", отметил он.
Зариф, который находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции безопасности, вчера также встретился с главой МИД Германии.

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