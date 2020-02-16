Зариф назвал выполнение Европой обязательства по СВПД единственным решением проблемы

Иранский министр иностранных дел отметил, что подход, принятый Европой, не помогает разрешению проблемы. "В случае выполнения Европой своих обязательств по ядерной сделке, Иран также будет остановить процесс прекращения своих обязательсвт в рамках СВПД", добавил он.
Обе стороны в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсудили двусторонние вопросы, СВПД и региональные события.
Зариф сказал журналистам, что Иран решит, достаточны ли меры Европы для возвращения Ирана к своим обязательствам по ядерной сделке.
"Если Европа обеспечит экономические интересы Ирана, тогда Тегеран готов возвращать к своим обязательствам по СВПД", отметил он.
Зариф, который находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции безопасности, вчера также встретился с главой МИД Германии.
Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Возвращение Европы к выполнению своих обязательств по СВПД является единственным правильным решением проблемы. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в субботу.
Иранский министр иностранных дел отметил, что подход, принятый Европой, не помогает разрешению проблемы. "В случае выполнения Европой своих обязательств по ядерной сделке, Иран также будет остановить процесс прекращения своих обязательсвт в рамках СВПД", добавил он.
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