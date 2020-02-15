Зариф обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация на Ближнем Востоке, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также обстановка в сирийском Идлибе ", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Зариф также провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как следует из сообщения иранского МИД, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления ирано-турецких отношений, обстановку в Сирии, а также действия США в Ираке.

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