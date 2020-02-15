16 февр. 2020 г., 00:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83675819
0 Persons

Зариф обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки

Зариф обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программы. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация на Ближнем Востоке, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также обстановка в сирийском Идлибе ", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Зариф также провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как следует из сообщения иранского МИД, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления ирано-турецких отношений, обстановку в Сирии, а также действия США в Ираке.

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 12 =