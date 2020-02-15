Зариф: после убийства Сулеймани Иран получил послание от Саудовской Аравии с предложением о диалоге

Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Тегеран получил послание от Эр-Риядас предложением о диалоге сразу после убийства командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сразу после убийства Сулеймани мы получили послание от Саудовской Аравии. Они сказали, что хотят перейти к диалогу, основанному на взаимном уважении. Мы сказали "да", но ответа с их стороны не было", сказал Зариф.

"Сегодня Иран готов сесть за стол переговоров со всеми соседями, чтобы обсудить договоренности по безопасности, которые будут защищать все эти страны", сказал он, отметив, что "я не прошу никого прекращать отношения с США. Их внутренняя и внешняя политика - это не наше дело. Но знайте, что США и Израиль не обеспечат вашу безопасность.

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