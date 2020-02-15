Зариф и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг СВПД

"Обсуждены актуальные региональные и международные сюжеты, ошибки США на Ближнем Востоке, обязательства Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также реалии отношений между Европой и США", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и также пути укрепления отношений между Ираном и Европой.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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