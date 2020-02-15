15 февр. 2020 г., 17:30
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News Code: 83675540
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Зариф и главы МИД стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ встретились в Мюнхене

Зариф и главы МИД стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ встретились в Мюнхене

Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, граждане которых погибли в катастрофе украинского самолета в Иране провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении иранского МИД.

"В ходе встречи Зариф обсудил юридические и технические аспекты катастрофы, подтвердив, что Иран Иран принял на себя ответственность за инцидент", сообщили в ведомстве.

Как следует из сообщения иранского МИД, Зариф также призвал избегать политизации крушения украинского самолета под Тегераном.

Глава иранской дипломатии подтвердил готовность иранской стороны  сотрудничать с Украиной в рамках расследования.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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