15 февр. 2020 г., 15:58
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News Code: 83675430
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Иран может привлечь в свою нефтехимическую промышленность инвестиции в размере $40 млрд

Иран может привлечь в свою нефтехимическую промышленность инвестиции в размере $40 млрд

Тегеран, 15 февраля. ИРНА — В течение 5 лет Иран рассчитывает привлечь в свою нефтехимическую промышленность инвестиции в размере $30 млрд, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, отметив, что в общей сложности страна может привлечь инвестиции до $40 млрд в этой отрасли.

"Для реализации проектов в нефтегазовой промышленности необходимо инвестиции в размере $30 млрд", сказал Зангане в субботу.

"Существуют и проекты среднего и нижнего уровней нефтехимической промышленности, которые в общей сложности могут прилечь инвестиции в размере $40 млрд", добавил министр.

По его словам, Иран также планирует построить нефтехимические комплексы, а также нефтеперерабатывающие заводы, которые могут привлечь инвестиции до $20 млрд.

10 февраля Зангане заявил, что Иран планирует в течение 5 лет увеличить производство нефтехимической продукции до $35 млрд."Производство нефтехимической продукции на сегодняшний день составляет $17 млрд. Производство в этой сфере в течение двух лет вырастет до $25 млрд, а до 2025 года этот показатель достигнет $37 млрд", сказал Зангане.

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