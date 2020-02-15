15 февр. 2020 г., 15:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83675363
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В Москве пройдет 16-я межправительственная комиссия Ирана и России

В Москве пройдет 16-я межправительственная комиссия Ирана и России

Москва, 15 февраля, ИРНА – 16-е заседание постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству на следующие месяцы пройдет в Москве. Об этом сообщил министр энергетики и председатель российской стороны межправительственной комиссии Александр Новак в субботу.

"Отношения Ирана и России развиваются и расширяются, и Кремль поддерживает ежедневное развитие двусторонних связей", заявил Новак на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.
Российский министр на этой встрече также выразил готовность к сотрудничеству для расширения экономических отношений и реализации согласованных проектов в областях энергетики, сельского хозяйства, промышленности, рудников и торговли.
Джалали поздравил Новака с переизбранием на должность министра энергетики РФ, подчеркнув важность развития двусторонних связей.

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