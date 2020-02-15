В Москве пройдет 16-я межправительственная комиссия Ирана и России

"Отношения Ирана и России развиваются и расширяются, и Кремль поддерживает ежедневное развитие двусторонних связей", заявил Новак на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Российский министр на этой встрече также выразил готовность к сотрудничеству для расширения экономических отношений и реализации согласованных проектов в областях энергетики, сельского хозяйства, промышленности, рудников и торговли.

Джалали поздравил Новака с переизбранием на должность министра энергетики РФ, подчеркнув важность развития двусторонних связей.