Иранский каратист получил квоту на ОИ 2020 в Токио

Аскари в весовой категории до 75 кг, получив необходимые очки, повысил свой рейтинг при этом будет присутствовать на Олимпийских играх 2020 в Токио.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Бахман Аскари в Премьер-лиге каратэ 1 в Дубае, повысив свой мировой рейтинг, получил лицензию на Олимпийские игры 2020 в Токио.
Аскари в весовой категории до 75 кг, получив необходимые очки, повысил свой рейтинг при этом будет присутствовать на Олимпийских играх 2020 в Токио.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и…
Группа Сарв-е Хорасан исполнила свою музыку в четвертый вечер 35-го музыкального фестиваля…
Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Бахман Аскари в Премьер-лиге каратэ 1 в Дубае, повысив свой мировой…
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и ФРГ Мохаммад Джавад Зариф и Хайко…
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана Украины, Канады, Швеции, Афганистана…
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Иранки Фатеме Карамзаде и Армина Садегиан заняли первое и второе…
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — В течение 5 лет Иран рассчитывает привлечь в свою нефтехимическую…
Москва, 15 февраля, ИРНА – 16-е заседание постоянной Российско-Иранской межправительственной…
Инсулиновые ручки, который ранее импортировались из-за рубеж, достигли стадии производства…
Your Comment