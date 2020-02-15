15 февр. 2020 г., 23:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83675339
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Иранский каратист получил квоту на ОИ 2020 в Токио

Иранский каратист получил квоту на ОИ 2020 в Токио

Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Бахман Аскари в Премьер-лиге каратэ 1 в Дубае, повысив свой мировой рейтинг, получил лицензию на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Аскари в весовой категории до 75 кг, получив необходимые очки, повысил свой рейтинг при этом будет присутствовать на Олимпийских играх 2020 в Токио.

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