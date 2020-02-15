Шприц-ручка произведена в Иране

«Шприц-ручка производится внутри страны в сотрудничестве с одной из крупных зарубежных компаний, и отечественная компания также находится в процессе разработки этого стратегического продукта», - сказал он.

«Мы уверены, что крупные иностранные компании будут продолжать производить Шприц-ручку в Иране, чтобы сохранить свою рыночную долю и поддерживать свой рынок в стране на основании лицензии или передачи технических знаний, поскольку Иран является крупным рынком, а иностранные производители не хотят потерять иранский рынок даже под давлением США», - отметил он.

Шприц-ручка — инъектор для подкожного введения лекарственных препаратов, наиболее часто это различные виды инсулина. Состоит из гнезда для флакона с препаратом, механизма дозированной подачи, сменной иглы и корпуса. Механизм дозированной подачи взводится на определённую дозу, снимается колпачок с иглы, иглой прокалывается кожа в месте инъекции и кнопка введения нажимается полностью до упора. За счет контролируемой скорости введения и тонкой иглы болевые ощущения минимальны. Прочный корпус и расположение всех механизмов введения препарата внутри него позволяют свободно транспортировать и использовать снаряженный инъектор вне стационара.

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