Рухани сделал акцент на необходимости равных возможностей для женщин

«Мы говорим, что у нас нет второго пола, мужчины и женщины равны, оба люди, и оба имеют совершенство. Но этого недостаточно. На практике, как законодательный орган и как исполнительная власть, мы должны видеть этот факт», - отметил он.

26 процентов директоров в стране в первой половине этого года составляли женщины

«В нашей стране общее число государственных служащих составляет 2млн. 379 тыс. 151 человек, но конечно, вооруженные силы не включены в статистику. Из этого числа 959 тыс. 783 женщины т.е. 42.11 процента, что является значительным показателем по сравнению с прошлым», - пояснил он.

«К концу сентября прошлого года 26 процентов директоров в Иране составляли женщины, что выросло на 4 процента по сравнению с двумя годами назад», - добавил Рухани.

«Никогда в истории Ирана женщины не были так вовлечены в политику, как в последние 41 год после Исламской революции. Именно женщины могут изменить судьбу выборов», - заключил он.

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