Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета "МАУ"

Стороны на этой встрече призвали к активизации усилий для исцеления ран семей погибших.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

Зариф, который находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции безопасности, провел встречу с премьер-министром Канады, и с главами МИД Китая, Финляндии, Чехии, Омана, Хорватии и Ватикана.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Стороны обсудили двусторонние отношения и важнейшие региональные и международные вопросы.

Зариф сегодня также на встрече с главой МИД Испании Аранчой Гонсалесом обсудил пути расширения сотрудничества с Европой.

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