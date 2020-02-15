Иран назвал военное присутствие США дестабилизирующим фактором в регионе

"14 сентября 2019 года США несколько часов после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco обвинили Иран в этом наступлении без никакой причины, и по сей день они не смогли представить доказательства своей претензии", говорится в пресс-релизе представительства ИРИ при ООН.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты в настоящее время прибегают к любому предлогу, чтобы доказать свои утверждения. "Недавним примером такого подхода является цитированием доклада группы экспертов Йемена по санкциям. Этот доклад не имеет ничего, чтобы доказать утверждение США, которое уже было опровергнуто Ираном", говорится в пресс-релизе.

Иран также призвал США прекратить свои дестабилизирующие действия в регионе.

Напомним, два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября.

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