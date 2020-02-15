Зариф провел встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности

На встрече с китайским коллегой Ван И Зариф высоко оценил руководство Китая по контролю и борьбе с коронавирусом и поблагодарил правительство за помощь иранским студентам покинуть Ухань.

Министр иностранных дел Китая также высоко оценил сотрудничество Ирана в этом направлении.

Зариф также встретился со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу и обсудил с ним двусторонние отношения, ядреную сделку и условия Персидского залива и Западной Азии.

Зариф также провел встречу с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Алави и обсудили региональные вопросы.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Хорватии Мария Пейчинович-Бурич встретились в пятницу вечером в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и Ватикана Пол Ричард Галлахер также встретились с министром иностранных дел Исламской Республики Иран перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

В пятницу утром Зариф встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он также провел отдельную встречу с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем и обсудил двусторонние отношения и вопросы, представляющие интерес.

Министр иностранных дел Ирана также встретился с группой старейшин (это группа влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, использующих свою решительность, мудрость, лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами) - в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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