Зариф обсудил с главой МИД Чехии ситуацию в зоне Персидского залива

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация в зоне Персидского залива, на Ближнем Востоке и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастин Трюдо. Он также провел отдельную встречу с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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