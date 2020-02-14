14 февр. 2020 г., 22:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83674377
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Зариф обсудил с главой МИД Чехии ситуацию в зоне Персидского залива

Зариф обсудил с главой МИД Чехии ситуацию в зоне Персидского залива

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Чехии Мохаммад Джавад Зариф и Томаш Петршичек на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация в зоне Персидского залива, на Ближнем Востоке и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастин Трюдо. Он также провел отдельную встречу с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля.

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