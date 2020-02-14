Иран добился самодостаточности в производстве биомедицинского сырья

Мостафа Ганеи, подчёркивая, что от 0 до 100 процентов произодства этого сырья выполняется иранскими учёными, отметил, что "процесс производства лекарств начинается с подготовки сырья, а недостаток сырья означает зависимость от нуля до 100 от импорта. Но Иран смог переломить эту тенденцию с помощью своих специалистов и сделать большой шаг навстречу внутренним потребностям путем производства биофармацевтического сырья".

"Биомедицинские препараты, которые производятся отечественными учеными на протяжении многих лет, находятся на правильном пути, и сегодня мы можем утверждать, что невозможно импортировать их сырье в страну и что мы достигли самообеспеченности", - добавил он.

"Производство химического сырья также является одной из целей штаб-квартиры, и мы работаем с местными учеными, чтобы производить эти материалы самостоятельно в течение следующих 2-3 лет", - пояснил Ганеи.