Иран добился самодостаточности в производстве биомедицинского сырья

Мостафа Ганеи, подчёркивая, что от 0 до 100 процентов произодства этого сырья выполняется иранскими учёными, отметил, что "процесс производства лекарств начинается с подготовки сырья, а недостаток сырья означает зависимость от нуля до 100 от импорта. Но Иран смог переломить эту тенденцию с помощью своих специалистов и сделать большой шаг навстречу внутренним потребностям путем производства биофармацевтического сырья".
"Биомедицинские препараты, которые производятся отечественными учеными на протяжении многих лет, находятся на правильном пути, и сегодня мы можем утверждать, что невозможно импортировать их сырье в страну и что мы достигли самообеспеченности", - добавил он.
"Производство химического сырья также является одной из целей штаб-квартиры, и мы работаем с местными учеными, чтобы производить эти материалы самостоятельно в течение следующих 2-3 лет", - пояснил Ганеи.
Тегеран, 14 февраля, ИРНА - «С уверенностью можно сказать, что мы самодостаточны в производстве биологического сырья и импорта в страну у нас нет», - сказал секретарь штаб-квартиры вице-президента по науке и технологиям Мостафа Ганеи.
Мостафа Ганеи, подчёркивая, что от 0 до 100 процентов произодства этого сырья выполняется иранскими учёными, отметил, что "процесс производства лекарств начинается с подготовки сырья, а недостаток сырья означает зависимость от нуля до 100 от импорта. Но Иран смог переломить эту тенденцию с помощью своих специалистов и сделать большой шаг навстречу внутренним потребностям путем производства биофармацевтического сырья".
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