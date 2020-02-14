14 февр. 2020 г., 13:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83673983
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Зариф провел встречу с премьер-министром Канады

Зариф провел встречу с премьер-министром Канады

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастин Трюдо, говорится в сообщении иранского МИД.

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