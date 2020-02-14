Зариф провел встречу с премьер-министром Канады

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Глава Постоянного секретариата Международной конференции по вопросам мира и урегулирования конфликтов Алиакбар Алихани объявил о проведении конференции в июне и сказал, что 19 февраля - последний срок подачи абстраков в секретариат этой конференции.