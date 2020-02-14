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Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастин Трюдо, говорится в сообщении иранского МИД.
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Зариф провел встречу с премьер-министром Канады
Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился на полях Мюнхенской…
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Иран планирует нарастить экспорт в ЕАЭС до $10 млрд
Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Иран планирует нарастить объем экспорта в страны-члены Евразийского…
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Google удалил ряд связанных с Ираном YouTube-каналов и блогов
Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Корпорация Google удалила несколько аккаунтов, связанных с представитель…
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МИД России предложил провести встречу ближневосточной "четверки"
Москва, 13 февраля. ИРНА — Москва предлагает в ближайшее время провести встречу спецпредставителей…
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35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр
С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль…
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Сильный снегопад в Реште привел к транспортному коллапсу
В городе Решт впервые за 4 года выпал снег. Это привело к транспортному коллапсу и в целом…
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Тегеранская международная выставка Туризма и Ремесел
В Тегеране с 12-го по 15-е февраля проходит международная выставка Туризма и Ремесел.
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Внешний долг Ирана сократился на 3%
Тегеран, 13 февраля. ИРНА — За третий квартал текущего иранского года (который начался 21…
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Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
Москва, 13 февраля. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали и Исполнительный директор Ассоциации…
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Снегопад в иранском городе Бане
"Бане" на северо-западе провинции Курдистан считается одним из самых холодных городов Ирана.…
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