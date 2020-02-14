Иран планирует нарастить экспорт в ЕАЭС до $10 млрд

"Если мы увеличим долу Ирана во внешнеторговом обороте ЕАЭС, то иранский экспорт в страны союза может увеличиваться в 10 раз т.е. до $10 млрд", сказал Нариман.

По его словам, железнодорожная линия, соединяющая Персидский залив к свободной зоне Аракс на границах Армении и Азербайджан может сыграть активную роль в этом направлении.

Он также напомнил, что крупнейшая на Ближнем Востоке теплица общей площадью 31 гектар расположена в свободной зоне Аракс, все продукты которой поставляются в России.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

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