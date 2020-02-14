14 февр. 2020 г., 11:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83673906
0 Persons

Google удалил ряд связанных с Ираном YouTube-каналов и блогов

Google удалил ряд связанных с Ираном YouTube-каналов и блогов

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Корпорация Google удалила несколько аккаунтов, связанных с представительством иранской телерадиовещательной корпорации в Лондоне.

Как сообщает представительство государственного телевидения Ирана в Лондоне американская компания удалила YouTube-канал и почту представительства Ирана.

Google в ответ на протест Ирана в своем письме сообщил, что все выявленные аккаунты были заблокированы за нарушение правил.

Ранее в декабре также Google заблокировал доступ к официальным аккаунтам англоязычной Press TV и Hispan TV без предварительного уведомления.

«Google закрыл учетную запись Press TV без предварительного уведомления. Тем не менее, мы никогда не нарушали никаких правил и положений на этой платформе, и мы всегда следовали их правилам»,  заявил тогда руководитель сайта Press TV Хабиб Абдолхосейн.

«Обычно они отправляют предупреждающее сообщение перед блокировкой канала, но на Press TV не было получено никакого сообщения, и его совпадение с закрытием испаноязычного телеканала Hispan TV указывает на то, что контент не обсуждался и из-за принадлежности Ирану они заблокировали эти каналы»,  отметил он.

9409

Your Comment

You are replying to: .
6 + 11 =