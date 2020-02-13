МИД России предложил провести встречу ближневосточной "четверки"

По мнению Захаровой, достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества.

"В данном контексте отмечаем безальтернативность налаживания прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой. В этой связи считаем, что роль эффективного посредника должен взять на себя международный "квартет" в составе ООН, ЕС, России и США, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу "четверки" на уровне специальных представителей", - отмечается в сообщении.

"Очевидно, что обнародованная администрацией США 28 января "сделка века" не может стать основой решения палестино-израильского вопроса, поскольку не учитывает основные элементы общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного мирного процесса, зафиксированные в резолюциях СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативе", - подчеркнула Захарова.

Президент США Дональд Трамп в конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.

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