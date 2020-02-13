13 февр. 2020 г., 22:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83673720
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Внешний долг Ирана сократился на 3%

Внешний долг Ирана сократился на 3%

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — За третий квартал текущего иранского года (который начался 21 марта 2019 года) внешний долг Ирана сократился на 3% до 9,053 млрд долларов, следует из сообщения Центрального банка Ирана.

За третий квартал 1398-го иранского календарного года общий уровень внешнего долга Ирана снизился на 3,06%, составив $9,053 млрд", говорится в сообщении. Как отмечается, 1 млрд. 505 мил. долларов этого долга относятся к краткосрочным долгам, 7 млрд. 548 млн. долларов – средне- и долгосрочным.

ЦБ отмечает, что внешний долг Ирана по итогам прошедшего 1397 иранского года (который завершился 20 марта 2019 года) составил $9,339 млрд, что на 6,9%,  меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "За прошедший (1397) год общий уровень внешнего долга Ирана снизился на 6,9%, составив $9,339 млрд", отмечается в отчете.

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