Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал Иран дружественной страной для Китая, выразив надежду на развитие Исламской Республики и разрешение проблем в стране.
Посол Венесуэлы при ООН также призвал Иран противостоять США, поздравив с годовщиной победы революции 1979 года.
"Северная Корея поддерживает усилия иранского народа для защиты своего суверенитета", отметил постпред Северной Кореи при ООН.
Посол Афганистана при ООН Адела Раз также заявила, что общий язык и общая культура привели к близким отношениям двух стран.
Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Нью-Йорк, 13 февраля, ИРНА – Наряду с годовщиной победы Исламской революции в Иране, постоянные представители и послы различных стран при ООН подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном.
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал Иран дружественной страной для Китая, выразив надежду на развитие Исламской Республики и разрешение проблем в стране.
-
Послы различных стран при ООН подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном
Нью-Йорк, 13 февраля, ИРНА – Наряду с годовщиной победы Исламской революции в Иране, постоянные…
-
Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов
Мешхед, 13 февраля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил,…
-
Иран даст сокрушительный ответ на неразумные действия Израиля
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предострег Израиль…
-
Россия скоро начнет электрификацию железнодорожной линии в Иране
Москва, 12 февраля. ИРНА — В ближайшее время начнутся работы по электрификации железнодорожной…
-
Минздрав Ирана опроверг сообщения о случае заражения коронавирусом в стране
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — В Министерстве здравоохранения Ирана опровергло появившиеся в некоторых…
-
В России надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
Москва, 12 февраля. ИРНА — Москва надеется, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится,…
-
Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт
Горган, 12 февраля. ИРНА — Несмотря на жестокие экономические ограничения США против иранского…
-
Алиев совершит официальный визит в Тегеран
Баку, 12 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее дни совершит официальный…
-
В Иране производится 97 процентов лекарств при условиях санкций
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки,…
-
В Нахичевани отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции
Баку, 12 февраля, ИРНА – В Нахичевани во вторник отметили 41-ую годовщину победы Исламской…
Your Comment