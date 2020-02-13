Послы различных стран при ООН подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал Иран дружественной страной для Китая, выразив надежду на развитие Исламской Республики и разрешение проблем в стране.

Посол Венесуэлы при ООН также призвал Иран противостоять США, поздравив с годовщиной победы революции 1979 года.

"Северная Корея поддерживает усилия иранского народа для защиты своего суверенитета", отметил постпред Северной Кореи при ООН.

Посол Афганистана при ООН Адела Раз также заявила, что общий язык и общая культура привели к близким отношениям двух стран.

Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

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