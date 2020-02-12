13 февр. 2020 г., 02:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83672887
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Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов

Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов

Мешхед, 13 февраля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил, что общая стоимость рудников и полезных ископаемых страны составляет 22 миллиарда долларов.

Реза Рахмани в среду на церемонии открытия завода золотых слитков в Хорасане Разави объявил, что в настоящее время в стране существует более 60 видов полезных ископаемых, и ситуация в Иране очень благоприятная.
«Наши открытия до сих пор были только на поверхности и не очень глубокими, в то время как глубокие открытия приводят страну к увеличению потенциала в области добычи полезных ископаемых», - добавил он.

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