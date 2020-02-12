Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов

Реза Рахмани в среду на церемонии открытия завода золотых слитков в Хорасане Разави объявил, что в настоящее время в стране существует более 60 видов полезных ископаемых, и ситуация в Иране очень благоприятная.

«Наши открытия до сих пор были только на поверхности и не очень глубокими, в то время как глубокие открытия приводят страну к увеличению потенциала в области добычи полезных ископаемых», - добавил он.