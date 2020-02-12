Иран даст сокрушительный ответ на неразумные действия Израиля

"Иран даст сокрушительный ответ на любую агрессию или неразумные действия этого режима против интересов нашей страны в Сирии и регионе, который заставит пожалеть", отметил Мусави в ответ на заявления и угрозы одного из израильских чиновников, имя которого в сообщении не указывается.

Официальный представитель иранского МИД напомнил, что Иран находится в Сирии по соответствующей договоренности с Дамаском с целью борьбы с терроризмом.

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