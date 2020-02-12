Минздрав Ирана опроверг сообщения о случае заражения коронавирусом в стране

"Случаев коронавируса в Иране не было", рассказал ИРНА представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, опровергнув информацию о смерти гражданки Ирана из-за неизвестной пневмонии, которая связана с заболеванием в Китае.

Ранее некоторые СМИ, не ссылалось ни на какие источники в медицинских службах сообщили, что в понедельник 63-летняя женщина скончалась от предполагаемой коронавирусной инфекции в тегеранской больнице.

По последним данным на 12 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 43 тыс. человек, умерли 1110 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

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