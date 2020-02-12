"Случаев коронавируса в Иране не было", рассказал ИРНА представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, опровергнув информацию о смерти гражданки Ирана из-за неизвестной пневмонии, которая связана с заболеванием в Китае.
Ранее некоторые СМИ, не ссылалось ни на какие источники в медицинских службах сообщили, что в понедельник 63-летняя женщина скончалась от предполагаемой коронавирусной инфекции в тегеранской больнице.
По последним данным на 12 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 43 тыс. человек, умерли 1110 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.
9409
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — В Министерстве здравоохранения Ирана опровергло появившиеся в некоторых СМИ сообщения о смерти женщины из-за коронавируса.
"Случаев коронавируса в Иране не было", рассказал ИРНА представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, опровергнув информацию о смерти гражданки Ирана из-за неизвестной пневмонии, которая связана с заболеванием в Китае.
-
Иран даст сокрушительный ответ на неразумные действия Израиля
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предострег Израиль…
-
Россия скоро начнет электрификацию железнодорожной линии в Иране
Москва, 12 февраля. ИРНА — В ближайшее время начнутся работы по электрификации железнодорожной…
-
Минздрав Ирана опроверг сообщения о случае заражения коронавирусом в стране
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — В Министерстве здравоохранения Ирана опровергло появившиеся в некоторых…
-
В России надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
Москва, 12 февраля. ИРНА — Москва надеется, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится,…
-
Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт
Горган, 12 февраля. ИРНА — Несмотря на жестокие экономические ограничения США против иранского…
-
Алиев совершит официальный визит в Тегеран
Баку, 12 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее дни совершит официальный…
-
В Иране производится 97 процентов лекарств при условиях санкций
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки,…
-
В Нахичевани отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции
Баку, 12 февраля, ИРНА – В Нахичевани во вторник отметили 41-ую годовщину победы Исламской…
-
В Москве российский блогер рассказала о жизни в Иране
Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Российский блогер Кристина Бошчех на открытии торжественной церемонии…
-
Встреча дипломатов с постпредом Ирана в ООН в годовщину победы Исламской революции
Присутствие послов и дипломатических представителей в здании правительства Исламской Республике…
Your Comment