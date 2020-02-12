12 февр. 2020 г., 19:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83672694
0 Persons

Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт

Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт

Горган, 12 февраля. ИРНА — Несмотря на жестокие экономические ограничения США против иранского народа иранский экспорт почти в четыре раза превышает импорт, заявил в среду глава Таможенной администрации Исламской Республики Иран Махди Мирашрафи.

"С начала иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) общий объем экспорта составил 115 млн товаров, а общий объем экспорта — 28 млн тонн товаров, 19 млн тонн из которых были корма и кормовые добавки, основные продукты питания и лекарства", сказал Мирфашар.

По его словам, временное Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном предоставляет хорошую возможность для наращивания объема несырьевого экспорта товаров из Ирана в страны ЕАЭС.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =