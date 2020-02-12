Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт

"С начала иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) общий объем экспорта составил 115 млн товаров, а общий объем экспорта — 28 млн тонн товаров, 19 млн тонн из которых были корма и кормовые добавки, основные продукты питания и лекарства", сказал Мирфашар.

По его словам, временное Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном предоставляет хорошую возможность для наращивания объема несырьевого экспорта товаров из Ирана в страны ЕАЭС.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

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