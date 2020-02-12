Алиев совершит официальный визит в Тегеран

"В ближайшие дни Алиев посетит Тегеран по официальному приглашению президента Ирана Хасана Рухани" сообщил посол, выступая на торжественном приеме в Boulevard Hotel, посвященном 41-й годовщине победи Исламской революции в Иране.

Напомним, что президент Ирана на полях XVIII саммита глав государств Движения неприсоединения, который прошел в октябре прошлого года пригласил азербайджанского коллеги посетить Тегеран.

Ранее Алиев в поздравительном послании Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции отметил, что сегодняшний уровень азербайджано-иранских отношений, основанных на исторических, культурных и религиозных корнях и развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. "Уверен, что наше сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, в особенности, в рамках Движения неприсоединения, совместными усилиями будет и впредь укрепляться на благо наших народов", отметил азербайджанский лидер.

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