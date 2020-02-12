В Иране производится 97 процентов лекарств при условиях санкций

Намаки, ссылаясь на прогресс Ирана в области здравоохранения и сравнивая его с годами, предшествовавшими исламской революции, сказал, что до Исламской революции только 25 процентов медицинских потребностей страны были произведены внутри страны.

«В дополнение к прогрессу, достигнутому в производстве лекарств иранского производства, мы также смогли экспортировать лекарства в другие страны, и нехватка лекарств сократилась на треть по сравнению с прошлым годом», - отметил он.

Он отметил, что за годы до Исламской революции в стране было всего пять медицинских университетов, сославшись на увеличение этого числа университетов в стране и подготовку ведущих специалистов в качестве одного из важных достижений в области здравоохранения.

Министр здравоохранения также объявил о количестве больничных коек в годы до Исламской революции (56 тыс.), которое было увеличено до 120 тыс. в годы после победы Исламской революции.

По словам чиновника, дома здоровья страны также выросли с 1080 до 18 000 и распространились до самых отдаленных районов страны.

Намаки также указал, что статистика вакцинации для населения более 80 млн. страны составляет 100 процентов, пояснив, что «в этом году, будучи лидером в регионе, мы получили сертификат Всемирной организации здравоохранения по удалению кори и надеемся вскоре отпраздновать искоренение малярии».

Министр рассказал о запуске таких услуг, как медицинская визуализация МРТ, исходя из пожеланий крупных городов страны в годы, предшествовавшие победе Исламской революции, что в настоящее время осуществляется во всех частях страны.

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