В Нахичевани отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции

Председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министры и члены генконсульства Турции присутствовали на торжественной церемонии по случаю годовщину победи Исламской революции.
Генеральный консул Ирана в Нахичевани Ахмад Хоссейни на этой церемонии назвал неуспешную политику максимального давления США, экономический терроризм и убийство генерала Гасема Сулеймани признаком военного терроризма Вашингтона.
Талиыбов также заявил об интересе Нахичевани к расширению всеобщих отношений с Ираном.
11 февраля в Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.
Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.
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Баку, 12 февраля, ИРНА – В Нахичевани во вторник отметили 41-ую годовщину победы Исламской республики 1979 года.
Председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министры и члены генконсульства Турции присутствовали на торжественной церемонии по случаю годовщину победи Исламской революции.
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