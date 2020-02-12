В Нахичевани отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции

Председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министры и члены генконсульства Турции присутствовали на торжественной церемонии по случаю годовщину победи Исламской революции.

Генеральный консул Ирана в Нахичевани Ахмад Хоссейни на этой церемонии назвал неуспешную политику максимального давления США, экономический терроризм и убийство генерала Гасема Сулеймани признаком военного терроризма Вашингтона.

Талиыбов также заявил об интересе Нахичевани к расширению всеобщих отношений с Ираном.

11 февраля в Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.

Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392