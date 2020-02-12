В Москве российский блогер рассказала о жизни в Иране

Церемония "Дни культуры Ирана" наряду с 41-й годовщиной победы Исламской революции 1979 года открылась во вторник в Библиотеке иностранной литературы при поддержке Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве.

Бошчех на этой церемонии заявила, что она в своем блоге, на которого подписаны более 350 тыс. пользователей, стремится показать россиянам реальный образ Ирана.

По её словам, Иран, в котором она проживет уже 3 года, отличается от имиджа западных СМИ о стране.

"Нужно путешествовать по этой великой стране, чтобы понимать красоту её народа и культуры", отметила она.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали, атташе Ирана в России по культурным вопросам Гахреман Сулеймани и деятели культуры Ирана и России также приняли участие в этом мероприятии.



В рамках Дней культуры Ирана также вы сможете:

• посмотреть современные документальные и художественные иранские кинокартины и обсудить их с режиссёром;

• принять участие в эксклюзивной встрече с Советником по культуре Посольства Ирана;

• насладиться фотовыставками и пообщаться с известным иранским фотохудожником.