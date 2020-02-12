Вторая конференция по вопросам мира и урегулирования конфликтов состоится в июне следующего года

Первая международная конференция по вопросам мира и конфликта состоялась в мае прошлого года. Постоянный секретариат конференции был создан в Тегеранском университете и пытается проводить ежегодную международную конференцию по вопросам мира и урегулирования конфликтов.

«Одним из наиболее важных вопросов в современном обществе, регионе и на международной арене являются война и конфликт. Поэтому необходимо было изучить предмет академически, научно, беспристрастно и с прикладным подходом», - отметил он.

По его словам, на предыдущей конференции были приняты 300 статьей, из которых 60 были отправлены за пределами страны.

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