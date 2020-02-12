12 февр. 2020 г., 14:44
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News Code: 83672318
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Вторая конференция по вопросам мира и урегулирования конфликтов состоится в июне следующего года

Вторая конференция по вопросам мира и урегулирования конфликтов состоится в июне следующего года

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Глава Постоянного секретариата Международной конференции по вопросам мира и урегулирования конфликтов Алиакбар Алихани объявил о проведении конференции в июне и сказал, что 19 февраля - последний срок подачи абстраков в секретариат этой конференции.

Первая международная конференция по вопросам мира и конфликта состоялась в мае прошлого года. Постоянный секретариат конференции был создан в Тегеранском университете и пытается проводить ежегодную международную конференцию по вопросам мира и урегулирования конфликтов.

«Одним из наиболее важных вопросов в современном обществе, регионе и на международной арене являются война и конфликт. Поэтому необходимо было изучить предмет академически, научно, беспристрастно и с прикладным подходом», - отметил он.

По его словам, на предыдущей конференции были приняты 300 статьей, из которых 60 были отправлены за пределами страны.

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